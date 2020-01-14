В тюменской больнице открылся «островок радости»

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:23:37+03:00

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В Областной клинической больнице №2 открылась детская игровая комната. Ребята уже облюбовали помещение площадью 30 квадратных метров.

В комнате собраны игрушки для всех возрастов, конструкторы, пазлы, коляски с куклами, машинки, мини-кухня, шатер и даже телевизор со сказками и столики для рисования. Здесь есть своя зона для ребенка любого возраста, а для родителей – мягкий диван, чтобы было удобней приглядывать за малышами.

– Хорошее настроение – это неотъемлемая часть выздоровления ребенка. Ребята могут выплеснуть свою энергию и зарядиться положительными эмоциями, которые будут содействовать скорейшему восстановлению и реабилитации после болезни, – говорит главный врач больницы Роман Паськов.

В медицинском учреждении отметили, что общая сумма затрат на оборудование и материалы для ремонта составила 350 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU