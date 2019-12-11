2019-12-11T17:11:33+03:00
Общество

Падение рабочего, клещ в честь Цоя и тюменцы в Крыму: публикуем главные новости Тюмени 11 декабря 2019 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. С крыши пятиэтажного панельного дома в Тюмени сорвался рабочий. Он разбился насмерть. Трагедия произошла сегодня днем в проезде Геологоразведчиков, 46.

– Делом будет заниматься региональный следственный комитет, который инициирует проверку по факту смерти рабочего, – заявила руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Александра Новик.

В Тюмени разбился рабочий. Фото - 2Гис.

В Тюмени разбился рабочий. Фото - 2Гис.

2. Исследователь из тюменского университета Сергей Ермилов в лесах Малайзии обнаружил новый вид клещей. Он назвал их в честь своего кумира – Виктора Цоя.

– Творчество музыканта оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид, – сообщили в ТюмГУ.

Тюменский ученый нашел клеща и назвал его в честь Цоя. Фото - pixabay.com.

Тюменский ученый нашел клеща и назвал его в честь Цоя. Фото - pixabay.com.

3. Двое тюменцев затерялись в горах Крыма. Самостоятельно найти обратный путь они не могли и позвонили спасателям.

По информации спасателей, точное местоположение туристов удалось обнаружить с помощью сотовой связи. Они находились на тропе между Мраморной пещерой и Эмине-Баир-Хосар.

4. В Тюмени разыграли лот на охрану резиденции губернатора Тюменской области. Его выиграл филиал ФГУП «Охрана» регионального управления Росгвардии.

Из документов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на охрану дома приема губернатора, который расположен на берегу Туры, будет выделено 12 миллионов рублей.

5. Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие будет заниматься содержанием дорог и путепроводов в районах региона. На эти цели обществу выделят более трехсот миллионов рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на данный аукцион была подана лишь одна заявка – от ТОДЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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