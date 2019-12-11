Стрелковое оружие и наручники: в Тюмени нашли охранников резиденции губернатора

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-11T09:20:37+03:00

На их услуги потратят более десяти миллионов рублей

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В Тюмени разыграли лот на охрану резиденции губернатора Тюменской области. Его выиграл филиал ФГУП «Охрана» регионального управления Росгвардии.

Из документов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на охрану дома приема губернатора, который расположен на берегу Туры, будет выделено 12 миллионов рублей. К тому же не останется без пристального внимания и резиденция главы региона на берегу озера Лебяжье.

Охранная фирма будет предоставлять свои услуги с 1 января по 31 декабря следующего года. Согласно документации, на объектах должно быть по два охранника в смену, которые обязаны иметь при себе боевое стрелковое оружие и наручники.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что базу отдыха правительства Тюменской области «Лебяжья поляна» теперь будут охранять вооруженные люди. На данную меру из регионального бюджета выделят почти два миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU