Спасатели вызволили двух потерявшихся в горах Крыма тюменцев

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-11T08:39:06+03:00

С ними была проведена профилактическая беседа

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Позавчера, 9 декабря, вечером двое тюменцев затерялись в горах Крыма. Самостоятельно найти обратный путь они не могли и позвонили спасателям.

– В службу спасения поступило сообщение о том, в районе Мраморных пещер требуется помощь мужчине и женщине, которые сами не могут покинуть горно-лесную местность. К месту происшествия на внедорожнике выехало отделение первой поисково-спасательной группы Симферополя, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

По информации спасателей, точное местоположение туристов удалось обнаружить с помощью сотовой связи. Они находились на тропе между Мраморной пещерой и Эмине-Баир-Хосар. Оказалось, что с наступлением темного времени суток мужчина и женщина потеряли ориентиры.

Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу по правилам безопасности на туристических маршрутах. В медицинской помощи тюменцы не нуждались.

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ИСТОЧНИК KP.RU