В Тюмени рабочий разбился, упав с высоты

С крыши пятиэтажного панельного дома в Тюмени сорвался рабочий. Он разбился насмерть. Трагедия произошла сегодня днем, 11 декабря на проезде Геологоразведчиков, 46 чуть более часа назад. На месте работают экстренные службы.

Как рассказала очевидец корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени», с крыши, на которой ведутся строительные работы, упал человек.

- К нему тут же подбежали другие рабочие и вызвали «скорую». На место ЧП вместе с медиками прибыла полиция, которая оцепила место падения, - рассказала девушка.

Тюменка отметила, что сама живет в доме №46, где уже более двух месяцев ведутся кровельные работы. Строители монтируют крышу, и она ни разу не видела, чтобы у них были страховочные ремни.

Случившееся для нее стало шоком:

- Он упал и лежал без движения. Вскоре его просто накрыли с головой каким-то целлофаном. Прохожие равнодушно проходят мимо, а я на пустырнике сейчас «сижу», - говорит тюменка.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина подтвердила факт падения мужчины с крыши

- Вызов поступил в 13.59, прибытие бригады скорой помощи в 14.07. Медики констатировали смерть пациента, - рассказала она.

В полиции также заявили, что на месте происшествия находятся полицейские, которые заявляют о несчастном случае.

- Делом будет заниматься региональный следственный комитет, который инициирует проверку по факту смерти рабочего, - заявила руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Александра Новик.

Напомним, подобные трагедии в Тюмени уже происходили. Так, 12 июля текущего года при проведении строительных работ на территории цеха завода 41-летний электрогазосварщик упал вместе с люлькой манипулятора. Мужчину в тот же день госпитализировали в Областную клиническую больницу, где он скончался от полученных травм спустя два дня.

Также, несчастный случай с работником филиала АО «Ямата» Мужчина упал с высоты, работая на лестнице. Он получил тяжелые травмы.

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