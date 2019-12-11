2019-12-11T13:55:58+03:00
Общество

Тюменский ученый назвал новый вид клеща в честь Виктора Цоя

Творчество музыканта оказало на мужчину большое влияние
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский ученый назвал клещей в честь Виктора Цоя. Фото - pixabay.com.Тюменский ученый назвал клещей в честь Виктора Цоя. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Исследователь из тюменского университета Сергей Ермилов в лесах Малайзии обнаружил новый вид клещей. Он назвал их в честь своего кумира – Виктора Цоя.

– Творчество музыканта оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид. Известным людям ставят скульптуры, посвящают песни, в их честь называют детей и домашних любимцев. Дань уважения отдают и ученые-систематики, правда, довольно оригинальным способом – придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем, – рассказали в пресс-службе ТюмГУ.

По словам самого ученого, музыка Цоя служит звуковым фоном его исследовательской работы.

Фото - ТюмГУ.

Фото - ТюмГУ.

КСТАТИ

Клещи нового вида отличаются сетчатым рисунком покрова тела и другими диагностическими признаками. Раньше считалось, что род Trachyoribates включает в себя два вида клещей, известных в Индомалайском регионе и в Новой Гвинее. Теперь к ним добавится новый вид Trachyoribates viktortsoii, названный в память о Викторе Цое – известном рок-музыканте, основавшем группу «Кино».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хочу растить правнуков»: тюменка, у которой 40 лет болит единственная почка, обратилась к общественникам
Один удар – четыре дырки: ишимец заколол вилкой своего друга
Российские туроператоры побывали на экскурсии в Тобольске
Цифровая карта: кошелек теперь в смартфоне
Райффайзенбанк возвращает накопительный счет «Выгодное решение»
Пешеходов спустят с надземного перехода на землю на тюменской трассе
Жильцы двух тюменских домов пожаловались на постоянно затопленные подвалы
Вел себя агрессивно: у тюменца за долги по ЖКХ отобрали автомобиль
Северянка, гостившая несколько дней в Тюменской области, заразила 7 человек корью
Массовое ДТП произошло в Тюмени на Менделеева – Федорова
В Тюмени днем сбили трех пешеходов
Тюменская компания выиграла очередной многомиллионный контракт на содержание дорог
Стрелковое оружие и наручники: в Тюмени нашли охранников резиденции губернатора
Спасатели вызволили двух потерявшихся в горах Крыма тюменцев
Ишимец угнал у начальника машину, чтобы поехать к обиженной супруге
В Тюмени пройдет последняя в году ярмарка вакансий
В Тобольске установят 27 горок. Рассказываем, где именно
Тюменка перевела мошеннику крупную сумму денег, боясь потерять нажитое
Погода на 11 декабря в Тюмени: слушайте воду в колодцах