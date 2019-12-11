Тюменский ученый назвал новый вид клеща в честь Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-11T13:55:58+03:00

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Исследователь из тюменского университета Сергей Ермилов в лесах Малайзии обнаружил новый вид клещей. Он назвал их в честь своего кумира – Виктора Цоя.

– Творчество музыканта оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид. Известным людям ставят скульптуры, посвящают песни, в их честь называют детей и домашних любимцев. Дань уважения отдают и ученые-систематики, правда, довольно оригинальным способом – придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем, – рассказали в пресс-службе ТюмГУ.

По словам самого ученого, музыка Цоя служит звуковым фоном его исследовательской работы.

Фото - ТюмГУ.

КСТАТИ

Клещи нового вида отличаются сетчатым рисунком покрова тела и другими диагностическими признаками. Раньше считалось, что род Trachyoribates включает в себя два вида клещей, известных в Индомалайском регионе и в Новой Гвинее. Теперь к ним добавится новый вид Trachyoribates viktortsoii, названный в память о Викторе Цое – известном рок-музыканте, основавшем группу «Кино».

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ИСТОЧНИК KP.RU