Тюменская компания выиграла очередной многомиллионный контракт на содержание дорог

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-11T09:26:51+03:00

ТОДЭП будет следить за дорогами районов региона. Фото - pixabay.com.

На аукцион была подана лишь одна заявка

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие будет заниматься содержанием дорог и путепроводов в районах региона. На эти цели обществу выделят более трехсот миллионов рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на данный аукцион была подана лишь одна заявка – от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям. В итоге предприятие было объявлено победителем.

Таким образом, в следующем году подрядчику надо будет следить за состоянием дорог, мостов, путепроводов, а также светофорных объектов.

Услуги общества в Омутинском районе обойдутся региональному бюджету в 45 миллионов рублей, в Аромашевском – 65,5 миллиона, в Вагайском – 81,5 миллиона, в Ярковском – 54,5 миллиона, в Голышмановском – 63,5 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Тюмень» писала, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие произведет фрезеровку на 23 улицах областного центра. Это обойдется городскому бюджету в 201 миллион рублей.

Совсем недавно суд вынес решение по исковому заявлению жительницы Тюмени к АО «ТОДЭП». Он постановил взыскать с предприятия крупную сумму денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU