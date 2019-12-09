Горящая баня, поножовщина в общаге и тюменка в Кремле: публикуем главные новости Тюмени 9 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-09T16:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

1. В Тюмени на улице Мира горела баня. Об этом пожарным сообщили очевидцы чрезвычайного происшествия.

Для местных жителей сообщение о ЧП, размещенное в социальной сети, стало поводом для шуток. Так, многие просто не поверили, что речь идет о пожаре, предполагая, что там просто «мужики парились».

В Тюмени горела баня. Фото - "ЧС Тюмень".

2. В Тюмени молодой человек чуть не убил мужчину, который выпивал с другом в коридоре дома. В настоящее время любитель алкоголя находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, он может оказаться в тюрьме на долгих десять лет.

В Тюмени молодой человек чуть не убил мужчину, который выпивал с другом в коридоре дома.Фото: Вадим Бегун

3. Тюменская певица Жанна Прохорихина выступила в Кремле на «Зимней сказке для взрослых». Артистка благодарит «Шансон-ТВ» за великолепный пример и организацию концерта.

Свое выступление она называет новым шагом в большое будущее. К тому же певица сообщила своим поклонникам, что ее папа мечтал, что когда-нибудь тюменка споет на главной сцене России.

4. В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у страховой компании более 11,6 миллиона рублей. На скамье подсудимых – Александра Кутергина, которая на время судебных разбирательств находилась под домашним арестом.

Суд назначил подсудимой 4 года лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

5. В Тюменской области отмечается рост коррупционных преступлений. С начала года пойманы более двухсот взяточников. Это около половины от всех нарушений.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы одного из муниципалитетов, который обвиняется в получении 40 взяток на общую сумму более 2,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU