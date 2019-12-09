2019-12-09T13:41:18+03:00
Происшествия

«Мужики парились»: из горящей в Тюмени бани эвакуировано 25 человек

К счастью, обошлось без жертв
Вадим Бегун
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В Тюмени горела баня. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени горела баня. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени на улице Мира горела баня. Об этом пожарным сообщили очевидцы чрезвычайного происшествия.

– Сообщение о возгорании в прачечной поступило в службу в 13.30. Спасатели прибыли на место буквально спустя пять минут. На момент приезда из вентиляционной шахты валил дым. Пожар удалось локализовать в 14.07, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что всего из горящего здания было эвакуировано 25 человек. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Для местных жителей сообщение о ЧП, размещенное в социальной сети, стало поводом для шуток. Так, многие просто не поверили, что речь идет о пожаре, предполагая, что там просто «мужики парились».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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