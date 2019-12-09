«Мужики парились»: из горящей в Тюмени бани эвакуировано 25 человек
В Тюмени на улице Мира горела баня. Об этом пожарным сообщили очевидцы чрезвычайного происшествия.
– Сообщение о возгорании в прачечной поступило в службу в 13.30. Спасатели прибыли на место буквально спустя пять минут. На момент приезда из вентиляционной шахты валил дым. Пожар удалось локализовать в 14.07, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что всего из горящего здания было эвакуировано 25 человек. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.
Для местных жителей сообщение о ЧП, размещенное в социальной сети, стало поводом для шуток. Так, многие просто не поверили, что речь идет о пожаре, предполагая, что там просто «мужики парились».
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ИСТОЧНИК KP.RU