В Тюмени вынесен приговор топ-менеджеру Росгосстраха Александре Кутергиной

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-09T09:27:11+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у страховой компании более 11,6 миллиона рублей. На скамье подсудимых – Александра Кутергина, которая на время судебных разбирательств находилась под домашним арестом.

– В марте 2016-го и апреле 2017 года между страховой компанией «Росгосстрах» и региональным Центром хозяйственного и сервисного обеспечения Управления МВД были заключены госконтракты на оказание услуг по страхованию 1694 автомобилей. Заместителем директора по корпоративному страхованию к сопровождению контрактов была привлечена номинальный агент – предпринимательница, которая фактически никаких работ не выполняла, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что перечисляемое на счет вознаграждение агент по указанию подсудимой обналичивала, после чего передавала ей деньги – сама или через сотрудников. Таким образом Кутергина похитила у страховой компании более 11,6 миллиона рублей.

Суд назначил подсудимой 4 года лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. К тому же она обязана выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Александра Кутергина была взята под стражу в зале суда.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сама компания к своей экс-сотруднице никаких претензий не имеет. «Ваша честь, я не белая и не пушистая, но я точно не мошенница и не воровка», – заявила Кутергина в своем последнем слове.

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ИСТОЧНИК KP.RU