В Тюменской области коррупционеров стало на четверть больше

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-09T09:22:56+03:00

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В Тюменской области отмечается рост коррупционных преступлений. С начала года пойманы более двухсот взяточников. Это около половины от всех нарушений.

– За 10 месяцев зарегистрировано 427 коррупционных деяний – это на четверть больше уровня прошлого года. Из них 215 – взяточничество, в том числе 113 фактов получения. Размер ущерба от таких преступлений по направленным в суд уголовным делам превысил 212 миллионов рублей, – рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Он также уточнил, что из этих средств 114 миллионов возмещено добровольно, на 79 миллионов арестовано имущество обвиняемых. Прокурор отметил, что увеличение числа выявляемых коррупционных преступлений связано с активной работой правоохранительных органов.

Московских напомнил, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы одного из муниципалитетов, который обвиняется в получении 40 взяток на общую сумму более 2,4 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU