2019-12-09T13:36:29+03:00
Происшествия

Незнакомец порезал тюменца, который выпивал с другом в коридоре общежития

Нож мужчина спрятал под одним из автомобилей
Вадим Бегун
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Незнакомец порезал тюменца, который выпивал с другом в коридоре общежития.Незнакомец порезал тюменца, который выпивал с другом в коридоре общежития.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени молодой человек чуть не убил мужчину, который выпивал с другом в коридоре дома. В настоящее время любитель алкоголя находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями.

– В день преступления потерпевший со своим другом распивал алкоголь в коридоре жилого здания. Мимо проходил незнакомец, который спровоцировал заявителя на конфликт. Внезапно возникшая словесная перепалка переросла в драку, в результате которой злоумышленник достал из кармана нож и ударил им в грудь оппоненту, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Совершив преступление, мужчина попытался избавиться от улик, спрятав нож под чужим автомобилем, который находился во дворе жилого дома. Вскоре 27-летний житель города был задержан.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, он может оказаться в тюрьме на долгих десять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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