2019-11-20T16:09:44+03:00
Общество

Миллионы для налоговиков, приговор автокрановщику и найденное тело: публикуем главные новости Тюмени 20 ноября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. Тюменская налоговая хочет получить свой «кусок пирога» от «Сибирского научно-аналитического центра», который был признан банкротом. Ведомство требует с предприятия более 46 миллионов рублей.

Сумма задолженности «СибНаца» перед УФНС составляет 46 миллионов 314 тысяч рублей. Из них 32,1 миллионов рублей – это основной долг, 8,3 миллионов – пени и еще около шести миллионов - штраф.

Тюменская налоговая требует с научного центра 46 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская налоговая требует с научного центра 46 миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова

2. В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Парень на автокране обрушил надземный пешеходный переход.

Суд назначил подсудимому 360 часов обязательных работ. Кроме того, взыскал с него в счет возмещения ущерба свыше 4,7 миллионов рублей. Мужчине повезло, что часть суммы (400 тысяч рублей) возместила страховая компания.

3. Под Тюменью найдено тело Сергея Бурмакина. Мужчина пропал 25 мая 2018 года.

– Сергея нашел случайный прохожий еще 29 сентября этого года. Мы ждали, когда все экспертизы закончатся, выдадут заключение и свидетельство о смерти, – рассказала сестра погибшего Ирина Бурмакина.

В Тюмени найдено тело пропавшего полтора года назад мужчины. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

В Тюмени найдено тело пропавшего полтора года назад мужчины. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

4. В Тюмени реальные уголовные сроки получили двое нижегородцев, которые наворовали имущества на сумму более 46 миллионов рублей. Мужчины орудовали в пяти городах России.

Суд назначил подсудимым по 7 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К тому же, мужчинам придется выплатить 43 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

5. Жители Ташкента хотели провезти в Тюмень экзотические фрукты. Однако осуществить задуманное у них не получилось.

В пункте пропуска аэропорта «Рощино» при досмотре багажа и ручной клади пассажиров рейса, прибывших из Ташкента, у двух иностранных граждан изъяты лимоны, яблоки, хурма, а также смесь экзотических фруктов без фитосанитарных сертификатов. Продукция уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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