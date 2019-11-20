Тюменские налоговики требуют с научного центра десятки миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-20T11:23:47+03:00

Один только штраф чего стоит

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Тюменская налоговая хочет получить свой «кусок пирога» от «Сибирского научно-аналитического центра», который был признан банкротом. Ведомство требует с предприятия более 46 миллионов рублей.

Как следует из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда Тюменской области, сумма задолженности «СибНаца» перед УФНС составляет 46 миллионов 314 тысяч рублей. Из них 32,1 миллионов рублей – это основной долг, 8,3 миллионов – пени и еще около шести миллионов составляет штраф.

Также стало известно, что задолженность предприятия по НДФЛ составляет 3,9 миллионов рублей, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 21,9, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование – 6,2 млн рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменский научный центр задолжал кредиторам более 800 миллионов рублей. Позже к банкротству "СибНаца" подключились московские компании. Не так давно стало известно, что обанкротившийся научный центр распродает свои медали. Всего на торги выставлено более 1700 позиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU