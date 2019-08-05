2019-08-05T09:58:05+03:00
Общество

Тюменский научный центр задолжал кредиторам более 800 миллионов рублей

К банкротству компании подключаются все новые фирмы
Вадим Бегун
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Тюменский научный центр погряз в долгах. Фото - sibsac.ru.Тюменский научный центр погряз в долгах. Фото - sibsac.ru.
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С Сибирского научно-аналитического центра, который находится в Тюмени, требуют более 800 миллионов рублей. Предприятие сейчас проходит процедуру банкротства.

На 5 августа общая сумма задолженность учреждения перед другими организациями достигла 808,3 миллионов рублей. Так, ООО «Аргус», которое занимается производством электромонтажных работ, заявило о долге в 5,9 миллионов рублей, а долг перед научно-исследовательским проектным институтом «ЭлеСи» составляет полтора миллиона. Также «СибНАЦ» задолжал 3,6 миллионов сервисной геофизической компании «Пургеофизика», ООО «Межотраслевой сервисной компании» – 2,5 миллиона, частному охранному предприятию «РЕСТ» – 7,1 миллионов, следует из информации, опубликованной в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что к банкротству Сибирского научно-аналитического центра Тюмени подключились несколько крупных московских кредиторов. Они требуют вернуть долги, которые исчисляются сотнями миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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