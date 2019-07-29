К банкротству тюменского научного центра подключились московские компании

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-29T13:56:34+03:00

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К банкротству Сибирского научно-аналитического центра Тюмени подключились несколько крупных кредиторов. Они требуют вернуть долги, которые исчисляются сотнями миллионов рублей.

Так, в суд обратилась компания из Москвы – ООО «СБК Геофизика», следует из данных, представленных в картотеке Арбитражного суда Тюменской области. Организация ходатайствовала о включении в реестр кредиторов 715,4 миллионов рублей в качестве требований, обеспеченных залогом имущества должника. Суть претензий не раскрывается, однако известно, что это заявление суд рассмотрит почти через месяц – 21 августа.

С иском к «СибНАЦ» обратилось и акционерное общество «Атомэнергомонтаж» из Мытищ. Им научный центр задолжал 71 миллион рублей. А научно-производственное объединение «Северная археология – 1» из Нефтеюганска требует вернуть долг в размере 1,3 млн рублей.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что Сибирский научно-аналитический центр Тюмени признали банкротом. Такое решение было принято по иску ООО «Инженерное бюро» на 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU