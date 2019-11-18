Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-18T11:00:29+03:00

Всего на торги выставлено более 1700 позиций

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«Сибирский научно-аналитический центр», который в настоящее время проходит процедуру банкротства, распродает свое имущество. Среди прочих лотов – минеральные камни и даже наградные значки.

По информации, размещенной на сайте Федресурс, следует, что на торги выставлено более 1700 позиций стоимостью менее ста тысяч рублей. Так, «СибНац» желает избавиться от мебели и посуды, телевизоров и офисного оборудования.

Есть и не совсем обычные лоты: сто килограммов амизонита, 900 килограммов долерита сибайскийого, а также более двух тысяч килограммов змеевика баженовского.

Кроме минералов и камней, научный центр за 21 тысячу рублей продает нагрудные значки 10 и 15 лет СибНАЦу, а 19 медалей «За заслуги в развитии геологической разведки» стоят порядка 2,7 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Сибирский научно-аналитический центр Тюмени признали банкротом. Такое решение было принято по иску ООО «Инженерное бюро» на 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU