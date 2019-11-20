2019-11-20T14:23:13+03:00
Происшествия

Миллионы рублей выплатит тюменец, снесший на автокране надземный переход

Кроме того, мужчину ожидают обязательные работы
Вадим Бегун
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Тюменец на автокране обрушил надземку. Фото - "ВКонтакте".Тюменец на автокране обрушил надземку. Фото - "ВКонтакте".
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Парень на автокране обрушил надземный пешеходный переход.

– Днем 17 мая этого года молодой человек принял заказ на перевозку вагона-бытовки из села Каскара в Тюмень. Вагон был погружен на «ДЭУ Новус» с установленной на нем стрелой манипулятора. При этом стрела полностью не опустилась, а легла на вагон под небольшим углом вверх. На 21-ом километре трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск водитель, проезжая под модульным пешеходным переходом, зацепил его стрелой, после чего произошло обрушение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что размер ущерба, причиненного Федеральному управлению автомобильных дорог «Урал», составил более 5,1 миллиона рублей. Суд назначил подсудимому 360 часов обязательных работ. Кроме того, взыскал с него в счет возмещения ущерба свыше 4,7 миллионов рублей. Мужчине повезло, что часть суммы (400 тысяч рублей) возместила страховая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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