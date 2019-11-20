СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-20T15:16:36+03:00

В Тюмени у иностранцев отобрали экзотические фрукты. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

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Жители Ташкента хотели провезти в Тюмень экзотические фрукты. Осуществить задуманное у них не получилось: продукция была уничтожена.

– В пункте пропуска аэропорта «Рощино» при досмотре багажа и ручной клади пассажиров рейса, прибывших из Ташкента, у двух иностранных граждан изъяты лимоны, яблоки, хурма, а также смесь экзотических фруктов. Ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, однако у них его не оказалось, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на владельцев продукции были составлены протоколы об административном правонарушении. Почти 12 килограммов изъятых фруктов были уничтожены по заявлению владельцев.

Там также напомнили, что с 5 марта этого года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU