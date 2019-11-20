«Нашел случайный прохожий»: под Тюменью обнаружено тело пропавшего полтора года назад мужчины

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-20T13:59:23+03:00

Под Тюменью обнаружено тело пропавшего полтора года назад мужчины. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

Поиском Сергея Бурмакина занимались не только полицейские, но и волонтеры

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Под Тюменью найдено тело Сергея Бурмакина. Мужчина пропал 25 мая 2018 года.

– Сергея нашел случайный прохожий еще 29 сентября этого года. Мы ждали, когда все экспертизы закончатся, выдадут заключение и свидетельство о смерти, – рассказала сестра погибшего Ирина Бурмакина.

По ее словам, тело было найдено между поселком Тараскуль и деревней Падерина.

Напомним, 31-летний Сергей Бурмакин пропал 25 мая прошлого года. Утром мужчина выехал на красном велосипеде из своего дома в деревне Падерина и не вернулся.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что пропавший 90-летний тюменец найден мертвым. Пожилой житель села Антипино ушел из дома 4 июня, его тело обнаружили в лесном массиве спустя два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU