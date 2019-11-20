2019-11-20T13:59:23+03:00
Общество

«Нашел случайный прохожий»: под Тюменью обнаружено тело пропавшего полтора года назад мужчины

Поиском Сергея Бурмакина занимались не только полицейские, но и волонтеры
Вадим Бегун
Поделиться:
Под Тюменью обнаружено тело пропавшего полтора года назад мужчины. Фото - "Белая Сова - Тюмень".Под Тюменью обнаружено тело пропавшего полтора года назад мужчины. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
Изменить размер текста:

Под Тюменью найдено тело Сергея Бурмакина. Мужчина пропал 25 мая 2018 года.

– Сергея нашел случайный прохожий еще 29 сентября этого года. Мы ждали, когда все экспертизы закончатся, выдадут заключение и свидетельство о смерти, – рассказала сестра погибшего Ирина Бурмакина.

По ее словам, тело было найдено между поселком Тараскуль и деревней Падерина.

Напомним, 31-летний Сергей Бурмакин пропал 25 мая прошлого года. Утром мужчина выехал на красном велосипеде из своего дома в деревне Падерина и не вернулся.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что пропавший 90-летний тюменец найден мертвым. Пожилой житель села Антипино ушел из дома 4 июня, его тело обнаружили в лесном массиве спустя два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях за счёт регионального бюджета
В Тюменской области вновь пройдёт музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
В Тюменском районе благодаря нацпроекту отремонтировано 179 дорожных участков
Более 500 километров дорог отремонтировано в Тюменской области в рамках нацпроекта
В Шороховской школе появится учебный класс по робототехнике «РобоЛаб»
Более 80% жителей Тюменской области старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг
В Тюменской области состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня
На «Абилимпиксе» Тюменскую область представляют 16 участников
В Тюменской области ввели в эксплуатацию систему мониторинга показателей цифрового неравенства
Миллионы для налоговиков, приговор автокрановщику и найденное тело: публикуем главные новости Тюмени 20 ноября 2019
Сами виноваты: жители Ембаево остались без света из-за электрооборудования