2019-06-06T15:24:05+03:00
Происшествия

Пропавший 90-летний тюменец найден мертвым

Пожилой житель села Антипино ушел из дома 4 июня
Марина Васильева
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Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
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В Тюмени нашли пропавшего 90-летнего жителя поселка Антипино. Василий Солянников ушел из своего дома по улице Буденного еще 4 июня.

К сожалению, мужчина погиб. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова» на своей странице во Вконтакте. Информацию уже подтвердили и в УМВД по городу Тюмени.

- Сообщение на пульт дежурного поступило ориентировочно в 14.15.Тело обнаружено в лесном массиве в Антипино, без внешних признаков насильственной смерти, - сообщили в УМВД России по городу Тюмени.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Василий Солянников, 1928 года рождения, ушел из своего дома 4 июня. Пожилой мужчина попал в объект уличной камера видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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