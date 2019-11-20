В Тюмени осуждены нижегородцы, укравшие 46 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-20T08:52:05+03:00

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В Тюмени реальные уголовные сроки получили двое нижегородцев, которые наворовали имущества на сумму более 46 миллионов рублей. Мужчины орудовали в пяти городах России.

– По версии следствия, злоумышленники с января 2014-го по январь 2019 года совершили 28 квартирных краж в разных городах – Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. В основном они похищали деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 46 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в начале января этого года после очередной кражи подельники покинули Тюмень, а спустя месяц их задержали в Нижнем Новгороде. В ходе обысков по месту жительства преступников была обнаружена часть похищенного имущества, которую возвратили потерпевшим.

Суд назначил подсудимым по 7 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К тому же, мужчинам придется выплатить 43 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU