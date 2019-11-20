2019-11-20T08:52:05+03:00
Происшествия

В Тюмени осуждены нижегородцы, укравшие 46 миллионов рублей

Мужчин задержали в родном городе
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени осудили нижегородцев за кражи. Фото - pixabay.com.В Тюмени осудили нижегородцев за кражи. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени реальные уголовные сроки получили двое нижегородцев, которые наворовали имущества на сумму более 46 миллионов рублей. Мужчины орудовали в пяти городах России.

– По версии следствия, злоумышленники с января 2014-го по январь 2019 года совершили 28 квартирных краж в разных городах – Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. В основном они похищали деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 46 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в начале января этого года после очередной кражи подельники покинули Тюмень, а спустя месяц их задержали в Нижнем Новгороде. В ходе обысков по месту жительства преступников была обнаружена часть похищенного имущества, которую возвратили потерпевшим.

Суд назначил подсудимым по 7 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К тому же, мужчинам придется выплатить 43 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Подари себе здоровье»: тюменцев приглашают на занятие в школу отказа от курения
Тюменец всю ночь разъезжал по городу на угнанном авто
«У меня бабушка мерзнет!»: жители тюменского села почти сутки сидят без света
Тюменские налоговики требуют с научного центра десятки миллионов рублей
Спасатели отогревают замерзающих на тюменских трассах водителей
Нож к горлу: тюменец объяснил свою агрессию приступом ревности
В Тобольске женщина выпала из окна и погибла
Мужчина в крайне тяжелом состоянии: на Велижанском тракте перевернулось авто
Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив»
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год
Комфортную городскую среду в Югре формируют по запросам жителей
Есть пострадавшие: маршрутка столкнулась с легковушкой на тюменской трассе
В Тюмени продолжают продавать алкоголь подросткам