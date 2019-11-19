Три солнца, обвинение бандиту из лихих 90-х и коммунальное ЧП: публикуем главные новости Тюмени 19 ноября 2019
1. Сегодня утром над Тюменью взошли три солнца. Горожане, в этот момент ехавшие на работу, даже стали останавливаться и выходить из своих автомобилей, чтобы запечатлеть момент.
На всю эту красоту можно полюбоваться, пройдя по этой ссылке.
Сегодня тюменцы наблюдали гало. Фото - "ЧС Тюмень".
2. Сегодня следователи рассказали, что в Тюмени члену банды, на счету которой десятки различных преступлений, предъявлено обвинение. Мужчину будут судить по четырем статьям: бандитизм, разбой, грабеж и кража.
В лихие 90-е он со своими подельниками грабил граждан, угонял автомобили, а однажды даже напал на инкассаторов. Подробности – здесь.
В Тюмени судят члена банды. Фото - СК по Тюменской области.
3. Очередной раз в Тюмени прорвало трубу. На этот раз не повезло жителям улицы Шишкова.
Так как еще с ночи в областном центре царствует мороз, то двор дома №17 сразу же превратился в каток.
4. Тюменские власти нашли предприятие, которое отремонтирует участок федеральной трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск с 80 по 122 километр. На эти цели выделено более пяти миллиардов рублей.
На аукцион была подана всего одна заявка – от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Ее и признали соответствующей всем требованиям.
5. И снова о морозе: в Тюмени из-за него сегодня были отменены занятия для учеников с 1 по 4 класс.
Не пошли в учебное заведение и школьники второй смены. Утром термометр показывал 25 градусов ниже нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU