2019-11-19T17:01:14+03:00
Общество

Три солнца, обвинение бандиту из лихих 90-х и коммунальное ЧП: публикуем главные новости Тюмени 19 ноября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. Сегодня утром над Тюменью взошли три солнца. Горожане, в этот момент ехавшие на работу, даже стали останавливаться и выходить из своих автомобилей, чтобы запечатлеть момент.

На всю эту красоту можно полюбоваться, пройдя по этой ссылке.

Сегодня тюменцы наблюдали гало. Фото - "ЧС Тюмень".

Сегодня тюменцы наблюдали гало. Фото - "ЧС Тюмень".

2. Сегодня следователи рассказали, что в Тюмени члену банды, на счету которой десятки различных преступлений, предъявлено обвинение. Мужчину будут судить по четырем статьям: бандитизм, разбой, грабеж и кража.

В лихие 90-е он со своими подельниками грабил граждан, угонял автомобили, а однажды даже напал на инкассаторов. Подробности – здесь.

В Тюмени судят члена банды. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени судят члена банды. Фото - СК по Тюменской области.

3. Очередной раз в Тюмени прорвало трубу. На этот раз не повезло жителям улицы Шишкова.

Так как еще с ночи в областном центре царствует мороз, то двор дома №17 сразу же превратился в каток.

4. Тюменские власти нашли предприятие, которое отремонтирует участок федеральной трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск с 80 по 122 километр. На эти цели выделено более пяти миллиардов рублей.

На аукцион была подана всего одна заявка – от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Ее и признали соответствующей всем требованиям.

5. И снова о морозе: в Тюмени из-за него сегодня были отменены занятия для учеников с 1 по 4 класс.

Не пошли в учебное заведение и школьники второй смены. Утром термометр показывал 25 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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