2019-11-19T09:41:37+03:00
Общество

Определен подрядчик, который отремонтирует участок тюменской трассы за 5 миллиардов рублей

На аукцион была подана всего одна заявка
Вадим Бегун
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Тюменские власти нашли подрядчика для ремонта трассы. Фото - pixabay.com.Тюменские власти нашли подрядчика для ремонта трассы. Фото - pixabay.com.
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Тюменские власти нашли предприятие, которое отремонтирует участок федеральной трассы Р-404 ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск с 80 по 122 километр. На эти цели выделено более пяти миллиардов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион была подана всего одна заявка – от ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Ее и признали соответствующей всем требованиям.

Победитель лота должен капитально отремонтировать 42 километра автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. На эти цели из федерального бюджета выделят 5 миллиардов 53 миллиона рублей. Подрядчик должен закончить все работы до 31 октября 2021 года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие выиграло контракт на ремонт 42-километрового (с 38 по 80 километр) участка трассы. Сумма контракта составляет более 4,7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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