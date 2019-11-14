2019-11-14T15:45:47+03:00
Общество

Тюменская компания будет ремонтировать дорогу за пять миллиардов рублей

Финансирует строительство федеральный бюджет
Вадим Бегун
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Тюменская компания будет ремонтировать дорогу за пять миллиардов рублей.Тюменская компания будет ремонтировать дорогу за пять миллиардов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие выиграло контракт на ремонт 42-километрового участка трассы. Сумма контракта составляет более 4,7 миллиардов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от «ТОДЭП». Она и была признана соответствующей всем требованиям.

Теперь компании надо будет капитально отремонтировать автодорогу ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск с 38 по 80 километр. Провести работы следует до октября 2021 года на средства из федерального бюджета. В этом году ТОДЭП выделят 1,3 миллиарда рублей, в следующем – порядка двух, в 2021 году – 1,5 миллиардов.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получило большой контракт на ремонт участков автодороги в Уватском районе. И это не единственный аукцион, выигранный организацией в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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