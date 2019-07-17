2019-07-17T09:43:38+03:00
Общество

ТОДЭП выиграло крупный контракт на ремонт дорог в Тюменской области

На аукцион была подана всего одна заявка
Вадим Бегун
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ТОДЭП займется ремонтом дорог в Уватском районе.ТОДЭП займется ремонтом дорог в Уватском районе.Фото: Вадим Бегун
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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие получило большой контракт на ремонт участков автодороги в Уватском районе. Это не первый аукцион, выигранный организацией в этом году.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что ТОДЭП получит за ремонт дорог более 188 миллионов рублей. Так, предприятие должно отремонтировать подъезд к поселку Демьянка протяженностью более четырех километров, а также несколько участков автодороги Тобольск-Уват и Уват-Демьянское. Работы должны завершиться в срок до 15 октября этого года.

Также известно, что на аукцион была подана только одна заявка от ТОДЭП. Именно ее и признали соответствующей всем требованиям.

Напомним, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие почти год также будет заниматься содержанием и обслуживанием 77 улиц и двух площадей в Тюмени. На эти цели им выделят 998 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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