В Тюмени отменили занятия в школе из-за мороза
Градусник показывает минус 25
В Тюмени дети сегодня не учатся. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 19 ноября, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.
«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города для учеников 1-4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».
Сейчас градусник показывает 25 градусов со знаком минус. На завра синоптики передают 18 градусов ниже нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU