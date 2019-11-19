В Тюмени отменили занятия в школе из-за мороза

СЕГОДНЯ 06:55 2019-11-19T06:55:54+03:00

В Тюмени дети сегодня не учатся. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени сегодня, 19 ноября, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города для учеников 1-4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 25 градусов со знаком минус. На завра синоптики передают 18 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU