2019-11-19T10:57:55+03:00
Происшествия

На счету десятки преступлений: в Тюмени судят члена банды, которого искали 13 лет

Подельников мужчины осудили ранее
Вадим Бегун
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в Тюмени осудят члена банды, которого искали 13 лет. Фото - СК по Тюменской области.в Тюмени осудят члена банды, которого искали 13 лет. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени члену банды, на счету которой десятки различных преступлений, предъявлено обвинение. Мужчину будут судить по четырем статьям: бандитизм, разбой, грабеж и кража.

– Обвиняемый вошел в банду в 2002 году, которую восемью годами ранее создал житель Тюмени. С 1995 по 2003 годы бандиты совершили 26 вооруженных разбойных нападений на граждан и организации, расположенные не только на территории Тюменской области, но и Екатеринбурга. Злоумышленники похищали денежные средства и автомобили, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что составе банды подсудимый совершил 11 разбойных нападений, похитил две машины, а также напал на инкассаторов, в результате один инкассатор был убит, а другой ранен.

В июне 2019 года 42-летний обвиняемый был задержан на территории Московской области, после чего его этапировали в тюменский следственный изолятор. Остальные члены банды и ее главарь были задержаны ранее и осуждены к лишению свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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