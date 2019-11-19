2019-11-19T11:48:38+03:00
Происшествия

Коммунальное ЧП: в Тюмени появился первый каток

Сейчас работники организации устраняют гололед
Вадим Бегун
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В Тюмени прорвало трубу. Фото - соцсети.В Тюмени прорвало трубу. Фото - соцсети.
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В Тюмени сегодня, 19 ноября, утром во дворе дома на улице Шишкова, 17 образовался каток. Правда, появился он «благодаря» порыву трубы.

Фотографии с места коммунальной аварии стали выкладывать в социальных сетях местные жители. Они утверждают, что прорвало сеть водоснабжения, и вода затопила прилегающую улицу. А так как в Тюмени с утра стоит сильный мороз, то гигантская лужа буквально превратилась в каток, пишет "МегаТюмень".

– В настоящее время на месте работают специалисты. Водопровод, где произошла протечка, перекрыт, – рассказали в пресс-службе «Тюмень Водоканала», добавив, что на месте ЧП также ведутся работы по устранению гололеда.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в начале октября на улице Демьяна Бедного в областном центре прорвало трубу. Несколько домов остались на время без горячей воды. Позже ответственную за порыв организацию оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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