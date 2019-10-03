2019-10-03T15:42:18+03:00
Происшествия

На улице Демьяна Бедного в Тюмени прорвало трубу

Несколько домов остались на время без горячей воды
Вадим Бегун
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В Тюмени вновь прорвало трубу, на этот раз на Демьяна Бедного. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени вновь прорвало трубу, на этот раз на Демьяна Бедного. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 3 октября, на улице Демьяна Бедного произошло коммунальное ЧП. В результате прорыва трубы несколько домов на непродолжительное время остались без горячего водоснабжения.

В пресс-службе «УСТЭК» сообщили, что бригада рабочих, производивших благоустройство территории в районе улицы Демьяна Бедного, 83, в процессе использования спецтехники повредила трубопровод горячего водоснабжения и циркуляционную линию. После того, как специалисты узнали о коммунальном ЧП, тут же отключили участок и выставили ограждения.

– Устранить повреждение надлежит организации, по вине которой оно было допущено. Наши сотрудники окажут в этом необходимую поддержка. В настоящее время тепловая энергия для нужд отопления подается в полном объеме, – говорится в сообщении компании.

Ранее, 30 сентября, в областном центре на улице Холодильной, 120 произошел порыв теплотрассы. Новому «горячему источнику» горожане были не рады, о чем высказались в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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