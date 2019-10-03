На улице Демьяна Бедного в Тюмени прорвало трубу
В Тюмени сегодня, 3 октября, на улице Демьяна Бедного произошло коммунальное ЧП. В результате прорыва трубы несколько домов на непродолжительное время остались без горячего водоснабжения.
В пресс-службе «УСТЭК» сообщили, что бригада рабочих, производивших благоустройство территории в районе улицы Демьяна Бедного, 83, в процессе использования спецтехники повредила трубопровод горячего водоснабжения и циркуляционную линию. После того, как специалисты узнали о коммунальном ЧП, тут же отключили участок и выставили ограждения.
– Устранить повреждение надлежит организации, по вине которой оно было допущено. Наши сотрудники окажут в этом необходимую поддержка. В настоящее время тепловая энергия для нужд отопления подается в полном объеме, – говорится в сообщении компании.
Ранее, 30 сентября, в областном центре на улице Холодильной, 120 произошел порыв теплотрассы. Новому «горячему источнику» горожане были не рады, о чем высказались в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU