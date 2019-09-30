В центре Тюмени появился новый «горячий источник»
В Тюмени на улице Холодильной, 120 произошел порыв теплотрассы. Новому «горячему источнику» горожане были не рады, о чем высказались в социальных сетях.
Местная жительница, ставшая очевидицей произошедшего, выложила видеоролик в социальные сети. Благодаря нему стало ясно: отопительный сезон в областном центре без происшествий не обойдется.
– Бригады оперативных служб произвели отключение участка. Для обеспечения безопасности выставлены ограждения и ограничен доступ третьих лиц к месту проведения работ. Причины технологического инцидента станут известны после обследования трубопровода, – сообщили в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании. прокомментировали в УСТЭК.
Специалисты напомнили, что при обнаружении признаков повреждения теплосетей следует сообщать об этом по телефону 38-62-00.
Прорыв трубы в Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU