Утром над Тюменью взошли три солнца

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-19T10:33:15+03:00

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Сегодня, 19 ноября, утром над Тюменью взошли сразу три солнца. Необычное природное явление – гало – зафиксировали фотоаппараты горожан.

«Красиво, шикарно», – такими эпитетами наградили гало местные жители, которые начали выкладывать фотографии в социальные сети. Кстати, это явление достаточно редкое и появляется только в очень сильный мороз.

Фото - "ЧС Тюмень".

В Тюмени еще со вчерашнего вечера установилась морозная погода. Сегодня утром градусник показывал минус 25 градусов.

Фото - "ЧС Тюмень".

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что сегодня в областном центре отменены занятия для учеников первой и второй смены с 1 по 4 класс.

СПРАВКА "КП"

Гало - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU