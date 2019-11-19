СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-19T08:54:01+03:00

В Тюмени отменены занятия для учеников второй смены. Фото - pixabay.com.

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Сегодня, 19 ноября, в Тюмени отменены занятия для младшеклассников второй смены.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются», – такое сообщение появилось на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».

Отметим, что сейчас градусник показывает 26 градусов ниже нуля.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре были отменены занятия для учащихся первой смены. «радовались» также ученики 1-4 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU