В Тюмени отменены занятия для учеников второй смены
В городе сильный мороз
В Тюмени отменены занятия для учеников второй смены. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 19 ноября, в Тюмени отменены занятия для младшеклассников второй смены.
«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются», – такое сообщение появилось на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».
Отметим, что сейчас градусник показывает 26 градусов ниже нуля.
Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре были отменены занятия для учащихся первой смены. «радовались» также ученики 1-4 классов.
ИСТОЧНИК KP.RU