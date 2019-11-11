Стрельба во дворе, снятие порчи и судорожный припадок: публикуем главные новости Тюмени 11 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-11T16:35:38+03:00

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1. Полицейские задержали двух тюменцев, которые накануне, 10 ноября, во дворе одного из жилых домов по улице Мельникайте устроили стрельбу. Местные жители были не на шутку перепуганы.

Стрелявшими оказались молодые люди, 1992 и 1993 года рождения. Оружие у них изъяли и возбудили административное дело.

В Тюмени задержаны стрелки. Фото - pixabay.com.

2. В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина заявила, что у нее пропали деньги. Вот только виновата в этом она не меньше мошенников.

Дело в том, что потерпевшая обратилась к «экстрасенсам», чтобы те помогли ей преодолеть неудачи в жизни. Они, конечно, обнаружили, у женщины порчу и запросили за свои услуги почти полтора миллиона рублей. После перевода мошенник перестал выходить на связь, а женщина осталась у разбитого корыта.

Тюменка сняла порчу почти за полтора миллиона рублей. Фото - pixabay.com.

3. Сегодня медики рассказали об истории, которая произошла накануне в тюменском магазине на улице Севастопольской. Дело в том, что там женщина упала на пол, корчась в судорожном припадке.

Прибывшие через семь минут после вызова медики купировали у женщины приступ, а после отвезли в больницу. Оказалось, что пострадавшая ударилась затылком о пол, но, к счастью, обошлось без сотрясения.

4. Сегодня стало известно о том, что полицейские накрыли в Тюмени подпольный цех по розливу алкоголя. Незаконной деятельностью занимались 26 мигрантов, которые жили в том же помещении.

Полицейские задержали трех организаторов криминального бизнеса. В цехе стражи порядка обнаружили более 130 тысяч бутылок водки и коньяка.

5. Тюменские предприниматели продолжают ходить на грани закона о трудовых отношениях. На этот раз «доигрался» генеральный директор ООО «Завод Полипак». Он не выплачивал заработную плату сотрудникам.

Стало известно, что в отношении гендиректора возбуждено административное дело. В интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму более 2,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU