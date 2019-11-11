Тюменские мигранты разлили более 130 тысяч бутылок водки в подпольном цехе

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-11T15:10:27+03:00

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В Тюмени полицейские накрыли цех по розливу алкоголя. 26 мигрантов контролировали три организатора незаконного бизнеса.

– Незаконный конвейер располагался в одном из складских объектов на улице Чекистов. 26 граждан государств ближнего зарубежья, которые проживали в помещении, в промышленных масштабах изготавливали водку десяти видов и коньяк семи наименований. Полицейскими обнаружено свыше 132 тысяч единиц готовой к реализации продукции, 19 тысяч литров этилового спирта в канистрах и около 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По предварительной оценке, сумма изъятого превышает 35 миллионов рублей. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время установлены три предполагаемых организатора нелегального бизнеса. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU