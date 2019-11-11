Двух тюменцев задержали за стрельбу во дворе жилого дома на улице Мельникайте
Полицейские задержали двух тюменцев, которые накануне, 10 ноября, во дворе одного из жилых домов по улице Мельникайте устроили стрельбу. Местные жители были не на шутку перепуганы.
– По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в результате которой установлены и задержаны участники стрельбы – молодые люди 1992 и 1993 годов рождения. Они, находясь во дворе жилого дома, произвели несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве добавили, что полицейские изъяли принадлежащие обоим участникам инцидента травматические пистолеты. В отношении мужчин составлены два административных протокола.
Отметим, что об инциденте стало известно после того, как видеоролик с этим событием появился в одной из социальных сетей. На кадрах видно, как мужчины прощаются со словами: "Я вас всех люблю". Затем злоумышленники стали стрелять из пистолетов в воздух, а после сели в машину и уехали.
ИСТОЧНИК KP.RU