2019-11-11T09:35:24+03:00
Происшествия

Двух тюменцев задержали за стрельбу во дворе жилого дома на улице Мельникайте

В отношении мужчин составлены административные протоколы
Вадим Бегун
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Тюменцы устроили стрельбу в одном из дворов. Фото - pixabay.com.Тюменцы устроили стрельбу в одном из дворов. Фото - pixabay.com.
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Полицейские задержали двух тюменцев, которые накануне, 10 ноября, во дворе одного из жилых домов по улице Мельникайте устроили стрельбу. Местные жители были не на шутку перепуганы.

– По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в результате которой установлены и задержаны участники стрельбы – молодые люди 1992 и 1993 годов рождения. Они, находясь во дворе жилого дома, произвели несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что полицейские изъяли принадлежащие обоим участникам инцидента травматические пистолеты. В отношении мужчин составлены два административных протокола.

Отметим, что об инциденте стало известно после того, как видеоролик с этим событием появился в одной из социальных сетей. На кадрах видно, как мужчины прощаются со словами: "Я вас всех люблю". Затем злоумышленники стали стрелять из пистолетов в воздух, а после сели в машину и уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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