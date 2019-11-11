Почти полтора миллиона рублей отдала тюменка за снятие порчи

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-11T10:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть тюменской полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили денежные сбережения. Правда, в этом есть вина и самой заявительницы.

– В конце октября потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы в жизни, а виной всему – порча. В результате общения мошенник убедил ее пройти обряды исцеления, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что все манипуляции проводились дистанционно. За услуги женщина отправила на банковский счет неустановленного банка около одного миллиона триста тысяч рублей. Позже мужчина перестал выходить на связь. Тогда горожанка и обратилась в полицию. Сейчас полицейские ищут мошенников, которым грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU