2019-11-11T10:54:19+03:00
Происшествия

Почти полтора миллиона рублей отдала тюменка за снятие порчи

Мошенников сейчас ищут полицейские
Вадим Бегун
Поделиться:
Мошенник "нагрел" тюменку на крупную сумму. Фото - pixabay.com.Мошенник "нагрел" тюменку на крупную сумму. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В дежурную часть тюменской полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили денежные сбережения. Правда, в этом есть вина и самой заявительницы.

– В конце октября потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы в жизни, а виной всему – порча. В результате общения мошенник убедил ее пройти обряды исцеления, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что все манипуляции проводились дистанционно. За услуги женщина отправила на банковский счет неустановленного банка около одного миллиона триста тысяч рублей. Позже мужчина перестал выходить на связь. Тогда горожанка и обратилась в полицию. Сейчас полицейские ищут мошенников, которым грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попросил пройти на кухню: в Тюмени «сантехник» обворовал 88-летнюю пенсионерку
Тюменец отсудил крупную сумму у химчистки за полинявшую после стирки одежды
Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Почти четыре часа мэр Тюмени выслушивал жалобы горожан на ЖКХ
«Умные» технологии для безопасности города представят на ИНФОТЕХе - 2019
Пассажир вылетел в лобовое стекло: в Тюмени произошла жесткая авария
Двух тюменцев задержали за стрельбу во дворе жилого дома на улице Мельникайте
То плюс, то минус: на этой неделе в Тюмени будет неустойчивая погода
Одну из тюменских улиц планируют сделать пешеходной
11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
«Где торгуют смертью?»: тюменцев просят выдать наркоторговцев
Дети-сироты могут обратиться в тюменский ЗАГС за помощью
Азартный тоболяк проиграл деньги, вырученные за продажу ворованного бензина
На улице 30 лет Победы в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 11 ноября в Тюмени: днем будет идти мелкий снег
Тюменских лидеров добровольческих движений приглашают принять участие в конкурсе
В тюменские больницы поступила новая техника
Скандально известная тюменка Алена Волонаева обвинила в плагиате Анджелину Джоли
Тюменские мамы обсудили возможности самореализации