Внезапно упала: тюменку прямо в магазине застал судорожный припадок

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-11T14:13:45+03:00

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В Тюмени накануне, 10 ноября, 44-летнюю женщину в магазине на улице Севастопольской застал судорожный припадок. Местная жительница внезапно упала и ударилась головой о пол.

– Прибывшие через семь минут после вызова медики купировали у женщины приступ, введя внутривенно противосудорожный препарат. Оказалось, что при падении тюменка сильно ударилась затылком и там образовалась подкожная гематома. Однако транспортировка в областную клиническую больницу прошла безопасно: пациентке зафиксировали шейный отдел позвоночника, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В больнице исключили подозрение на сотрясение головного мозга и после оказанной помощи местную жительницу выписали домой. Там отметили, что очевидцы происшествия пытались засунуть женщине в рот ложку. Однако делать это нельзя: во время судорог все мышцы спазмируются, поэтому насильственное разжимание ложками, вилками, ножами и другими предметами плотно сжатых челюстей ведет лишь к травме зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU