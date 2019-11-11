На директора крупного тюменского завода завели дело

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-11T14:43:39+03:00

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Прокурор Исетского района возбудил дело в отношении гендиректора ООО «Завод Полипак» за невыплату зарплаты. К нему обратились работники предприятия, также в местных СМИ прошло несколько публикаций о ситуации с трудовыми правами на заводе.

Ведомство провело проверку на предприятии, в ходе которой информация о невыплате зарплаты подтвердилась. В счет частичного погашения долгов было выплачено более 600 тысяч рублей.

– В отношении генерального директора возбуждено административное дело, внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму более 2,4 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что отныне ликвидация долгов по зарплате на заводе будет находиться под их контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU