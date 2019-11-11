2019-11-11T14:43:39+03:00
Общество

На директора крупного тюменского завода завели дело

Руководитель завода не платил своим починенным заработную плату
Вадим Бегун
Поделиться:
Гендиректор крупного тюменского завода не платит подчиненным зарплату.Гендиректор крупного тюменского завода не платит подчиненным зарплату.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Прокурор Исетского района возбудил дело в отношении гендиректора ООО «Завод Полипак» за невыплату зарплаты. К нему обратились работники предприятия, также в местных СМИ прошло несколько публикаций о ситуации с трудовыми правами на заводе.

Ведомство провело проверку на предприятии, в ходе которой информация о невыплате зарплаты подтвердилась. В счет частичного погашения долгов было выплачено более 600 тысяч рублей.

– В отношении генерального директора возбуждено административное дело, внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму более 2,4 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что отныне ликвидация долгов по зарплате на заводе будет находиться под их контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Северянин создал интернет-магазин, где продавал тюменцам наркотики
Более трех килограммов взрывчатки изъято у тюменцев с начала года
Тюменские мигранты разлили более 130 тысяч бутылок водки в подпольном цехе
Внезапно упала: тюменку прямо в магазине застал судорожный припадок
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Дождь и гололед: тюменцев предупредили о завтрашней непогоде
Попросил пройти на кухню: в Тюмени «сантехник» обворовал 88-летнюю пенсионерку
Тюменец отсудил крупную сумму у химчистки за полинявшую после стирки одежду
Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Почти четыре часа мэр Тюмени выслушивал жалобы горожан на ЖКХ
Почти полтора миллиона рублей отдала тюменка за снятие порчи
«Умные» технологии для безопасности города представят на ИНФОТЕХе - 2019
Пассажир вылетел в лобовое стекло: в Тюмени произошла жесткая авария
Двух тюменцев задержали за стрельбу во дворе жилого дома на улице Мельникайте
То плюс, то минус: на этой неделе в Тюмени будет неустойчивая погода
Одну из тюменских улиц планируют сделать пешеходной
11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
«Где торгуют смертью?»: тюменцев просят выдать наркоторговцев
Дети-сироты могут обратиться в тюменский ЗАГС за помощью
Азартный тоболяк проиграл деньги, вырученные за продажу ворованного бензина
На улице 30 лет Победы в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 11 ноября в Тюмени: днем будет идти мелкий снег
Тюменских лидеров добровольческих движений приглашают принять участие в конкурсе
В тюменские больницы поступила новая техника
Скандально известная тюменка Алена Волонаева обвинила в плагиате Анджелину Джоли
Тюменские мамы обсудили возможности самореализации