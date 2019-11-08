Два трупа под окнами, недовольный Варламов и утренние пробки: публикуем главные новости Тюмени 8 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-08T16:54:07+03:00

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1. Сегодня в Тюмени произошли два трагических случая: из окон выпали местные жители. В первом – женщина (из квартиры многоэтажки по адресу: проезд 9 мая, 2), во втором – мужчина (из «муравейника).

В пресс-службе Следственного комитета по региону сообщили, что по предварительным данным, женщина выпала с 6 этажа. На вид ей около 50 лет. «Смерть горожанки не носит криминального характера», – рассказали в полиции. Что касается, погибшего мужчины, то в настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и его личность. По предварительной версии, он выпал с балкона.

Сегодня в Тюмени произошли два трагических случая. Фото - "ЧС Тюмень".

2. Тюменцам не привыкать к критике известного блогера Ильи Варламова. В этот раз урбанист «разнес» Тюмень за излишнюю автомобилизацию. «Сейчас сразу два города России превращают себя в автомобильное гетто – это Тюмень и Челябинск», – пишет он в своем авторском блоге.

По его мнению, в Тюмени не было бы столько ДТП участием пешеходов, если бы в городе были безопасные улицы, на которых есть не только зебра, но и суженные полосы, лежачие полицейские и другие искусственные неровности, островки безопасности, дополнительные препятствия перед перекрестками, шиканы, а также хорошее освещение.

В Тюмени с утра были пробки.Фото: Вадим Бегун

3. С самого утра в Тюмени наблюдались шестибалльные пробки. Это на один балл больше, чем обычно. Плотный трафик был отмечен на Алебашевской – Профсоюзной из центра (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), и на Тобольском тракте к Щербакова (6 баллов, что также на 2 балла выше обычного).

Самой крупной пробкой, которая продержалась чуть более двух часов, был полуторакилометровый затор на Тобольском тракте, от остановки «Больница Водников» до улицы Мельникайте.

4. В Тюмени восьми маршрутам изменили схемы движения. Уже с сегодняшнего дня, 8 ноября, некоторые автобусы будут ходить по-новому.

Речь идет о маршрутах №68, 17, 24, 7м, 5, 8 31 и 88. Подробности вы можете узнать из этой новости, подготовленной корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень».

5. Сегодня стало известно, что в суд направлено дело о хищении у банка более 19 миллионов рублей. На скамье подсудимых – 33-летний житель областного центра и его 30-летняя сообщница – жительница Тюменского района.

Смышленые мошенники подговаривали людей брать кредиты, а сами изготавливали поддельные справки о больших доходах и трудовые книжки. Банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU