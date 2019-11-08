2019-11-08T10:13:28+03:00
Общество

Сразу восемь тюменских маршрутов изменили схему движения

Некоторые автобусы станут ходить по-новому уже с сегодняшнего дня
Вадим Бегун
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Сразу восемь тюменских маршрутов изменили схему движения.Сразу восемь тюменских маршрутов изменили схему движения.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени восьми маршрутам изменили схемы движения. Уже с сегодняшнего дня, 8 ноября, некоторые автобусы будут ходить по-новому.

Так, с 8 ноября из схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок №17 «мкр. Восточный – ул. Метелевская», №24 «з-д Нефтемаш – ул. Газопромысловая», №68 «Мыс – ул. Б. Комиссаров» исключается промежуточный остановочный пункт «ул. Димитрова», который расположен по улице Полевая, дом 53 (по направлению движения в сторону ул. Ямская).

С завтрашнего дня в схемы движения маршрутов №5 «д. Матмасы – мкр. Южный», №8 «ул. Таллинская – д. Матмасы», №31 «Центральный рынок – д. Матмасы» и №88 «ЖК Звездный городок – ул. Д. Менделеева» включается промежуточный остановочный пункт «Детский сад №149». Остановка «д. Матмасы» в сторону города, которая находится на улице Пражской, дом 43, переименована на «Детский сад №149».

С 11 ноября в схему движения маршрута №7м «ул. Вересковая – ЖК Юбилейный» включается остановочный пункт «Многопрофильный колледж».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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