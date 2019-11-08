Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-08T13:26:54+03:00

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В Тюмени сегодня, 8 ноября, прямо под окнами дома в проезде 9 мая, 2 был обнаружен труп женщины. Смерть не носит криминального характера. Очевидцы утверждают, что погибшей на вид около пятидесяти лет.

– Вызов об обнаружении трупа женщины поступил в 12.22. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей. По предварительным данным, смерть горожанки не носит криминального характера, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В пресс-службе Следственного комитета по региону сообщили, что по предварительным данным, женщина выпала с 6 этажа жилого дома. Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что почти год назад на улице Широтной в Тюмени с 16-го этажа упала и разбилась девушка. Смерть горожанки широко обсуждали в социальных сетях. Кто-то говорил, что погибшая выпала из окна подъезда, кто-то, что ей "помогли" выпасть, другие предполагали, что так тюменка таким образом решила все свои проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU