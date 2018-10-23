СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-23T07:30:07+03:00

На улице Широтной в Тюмени с 16-го этажа упала и разбилась девушка. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com

Следователи еще выясняют, кто она и что с ней произошло

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В Тюмени новый трагический случай. Вечером накануне, 22 октября, с 16-го этажа жилого дома на улице Широтной выпала и разбилась насмерть девушка. Пока обстоятельства произошедшего неизвестны. Личность погибшей пока тоже не установлена, сообщили в областном управлении СКР. Сейчас проводится доследственная проверка.

По данным пресс-службы областного департамента здравоохранения, бригада скорой помощи выезжала на место происшествия в 17.40. К моменту прибытия медиков девушка была уже мертва, они лишь констатировали ее смерть.

Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com

Сейчас горожане в соцсетях строят версии происшествия. Кто-то говорит, что погибшая выпала из окна подъезда, кто-то, что ей "помогли" выпасть, а кто-то предполагает, что так тюменка решила все свои проблемы. Горожане выражают искренние соболезнования родным и просят молодых людей жить при любых обстоятельства. Самоубийство - не выход.