2018-10-23T07:30:07+03:00
Происшествия

На улице Широтной в Тюмени с 16-го этажа упала и разбилась девушка

Следователи еще выясняют, кто она и что с ней произошло
Марина АНТОНОВА
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На улице Широтной в Тюмени с 16-го этажа упала и разбилась девушка. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.comНа улице Широтной в Тюмени с 16-го этажа упала и разбилась девушка. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com
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В Тюмени новый трагический случай. Вечером накануне, 22 октября, с 16-го этажа жилого дома на улице Широтной выпала и разбилась насмерть девушка. Пока обстоятельства произошедшего неизвестны. Личность погибшей пока тоже не установлена, сообщили в областном управлении СКР. Сейчас проводится доследственная проверка.

По данным пресс-службы областного департамента здравоохранения, бригада скорой помощи выезжала на место происшествия в 17.40. К моменту прибытия медиков девушка была уже мертва, они лишь констатировали ее смерть.

Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com

Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com

Сейчас горожане в соцсетях строят версии происшествия. Кто-то говорит, что погибшая выпала из окна подъезда, кто-то, что ей "помогли" выпасть, а кто-то предполагает, что так тюменка решила все свои проблемы. Горожане выражают искренние соболезнования родным и просят молодых людей жить при любых обстоятельства. Самоубийство - не выход.

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