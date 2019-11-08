Почти 20 миллионов рублей «вынесли» из тюменского банка мошенники

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-08T13:52:40+03:00

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В Тюменской области направлено в суд дело о хищении у банка более 19 миллионов рублей. На скамье подсудимых – 33-летний житель областного центра и его 30-летняя сообщница – жительница Тюменского района.

– Обвиняемые имели опыт работы в банковской сфере. Вместе со своим сообщником, которого до сих пор разыскивают, они через интернет или знакомых подыскивали лиц. Те за денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит, а преступники изготавливали подложные документы – трудовые договора и справки о больших доходах, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 миллионов рублей, большая часть из которых была похищена аферистами. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой мошенникам статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU