В Тюмени наблюдаются шестибалльные пробки

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-08T08:26:46+03:00

Это на один балл больше, чем обычно

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В Тюмени сегодня, 8 ноября, с утра наблюдаются шестибалльные пробки. Это на один балл больше, чем вчера, и на один балл больше, чем обычно.

По информации Яндекс.Прбоки, наиболее загруженными сегодня были улица 50 лет Октября к Профсоюзной (7 баллов), 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (5 баллов), Алебашевская – Профсоюзная в центр (5 баллов), Алебашевская – Профсоюзная из центра (6 баллов), а также Тобольский тракт к Щербакова (6 баллов).

Плотный трафик был отмечен на Алебашевской – Профсоюзной из центра (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), и на Тобольском тракте к Щербакова (6 баллов, что также на 2 балла выше обычного).

Самой крупной пробкой, которая продержалась чуть более двух часов, был полуторакилометровый затор на Тобольском тракте, от остановки «Больница Водников» до улицы Мельникайте. А вот пробка длиной три с половиной километра от Ставропольской улицы до улицы Республики продержалась «всего» 1 час 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU