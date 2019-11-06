Пельмени с тараканами, тюменец-альфонс и приговор банде налетчиков: публикуем главные новости Тюмени 6 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-06T16:07:51+03:00

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1. В Тюмени на 15 суток приостановлена деятельность кафе «Пельмени Сметана», которое находится по адресу: улица Мельникайте, 58/1. Дело в том, что в заведении были тараканы.

Стало известно, что на антисанитарию в кафе пожаловался посетитель. Специалист регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» провел осмотр кафе и обнаружил множество недостатков, среди прочих – наличие в помещении тараканов.

В Тюмени на 15 суток приостановлена деятельность кафе с тараканами. Фото - pixabay.com.

2. Интересную историю рассказали сегодня судебные приставы. Дело в том, что один тюменец, у которого есть от прошлого брака двое детей, не выплачивает им положенные алименты. Его долг перед детьми составил 300 тысяч рублей.

Так вот: он заявил, что женат снова, не работает, и вообще живет за счет жены, которая, конечно, за него платить не будет. Судью это не разжалобило, и он назначил альфонсу обязательные работы.

Тюменские приставы нашли тюменского альфонса. Фото - pixabay.com.

3. В Тюмени вынесен приговор трем мужчинам, которые почти год грабили ювелирные магазины. Их «доход» составил более десяти миллионов рублей.

Как стало известно, в июне 2015 года четверо злоумышленников ограбили ювелирный магазин на улице Малыгина. Похищенное, которое хозяйка оценила в шесть миллионов рублей, злодеи сбыли в Екатеринбурге. Уже там мужчины обворовали еще один ювелирный магазин, склад с компьютерной техникой и банкомат. Также они совершили разбой на ювелирный магазин в Перми. Подробности в новости по этой ссылке.

4. В Тюмени росгвардейцам пришлось изрядно попотеть. Дело в том, что сотрудники вневедомственной охраны гонялись за молодым человеком, который обидел свою жену, по частному сектору.

Оказалось, что мужчина в ходе ссоры пырнул ножом свою благоверную и спешно ретировался. Однако далеко уйти ему не удалось: росгвардейцам удалось задержать обидчика.

5. В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в хулиганстве: ему вздумалось пострелять по общественному транспорту.

Инцидент произошел еще в апреле. Тогда хулиган попросил у приятеля дать ему посмотреть пневматический пистолет. Однако на улице 50 лет Октября мужчина неожиданно два раза выстрелил в маршрутное такси №77, которое находилось на остановке. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал. Как наказали мужчину, читайте по ссылке в новости.

ИСТОЧНИК KP.RU