2019-11-06T12:20:28+03:00
Общество

Пельменную с тараканами прикрыли в Тюмени

Заведение не будет работать минимум две недели
Вадим Бегун
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В тюменском кафе нашли тараканов. Фото - pixabay.com.В тюменском кафе нашли тараканов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени на 15 суток приостановлена деятельность кафе «Пельмени Сметана», которое находится по адресу: улица Мельникайте, 58/1. Дело в том, что в заведении были тараканы.

Стало известно, что на антисанитарию в кафе пожаловался посетитель. Специалист регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» провел осмотр кафе и обнаружил множество недостатков. Так, к примеру, в производственных помещениях бегали тараканы. Санитарно-техническое состояние помещений было признано неудовлетворительным: в кафе отсутствует герметизация в местах прохождения коммуникаций, а в производственном помещении хранились кирпичи и декоративные деревянные конструкции.

По информации Ленинского районного суда, законный представитель ООО «ПроизводствоС» полностью признал вину и сказал, что выявленные нарушения уже устраняются. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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