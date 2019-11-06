2019-11-06T15:24:41+03:00
Происшествия

Росгвардейцы гонялись по частному сектору за тюменцем, который ударил ножом супругу

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени обидчик жены убегал от росгвардейцев. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.В Тюмени обидчик жены убегал от росгвардейцев. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
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В Тюмени росгвардейцам пришлось изрядно попотеть (в прямом смысле этого слова). Дело в том, что сотрудники вневедомственной охраны гонялись за молодым человеком, который обидел свою жену, по частному сектору.

– Группа задержания находилась на маршруте патрулирования, когда получила информацию о том, что молодой человек в ходе ссоры нанес своей сожительнице ножевое ранение. Им сообщили, что парень скрылся с места преступления. Мужчины незамедлительно выдвинулись по адресу проживания подозреваемого в частный сектор, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Там они заметили гражданина, который уже убегал за домами. Однако далеко уйти ему не удалось. Задержанным оказался 31-летний мужчина. При выяснении обстоятельств он признался в том, что совершил преступление, и показал, где спрятал орудие преступления.

В ведомстве отметили, что мужчина был доставлен в отдел и передан сотрудникам полиции. По данному факту возбужденно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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