2019-11-06T10:00:19+03:00
Общество

Живет за счет новой жены: тюменец-альфонс не платит алименты своим детям

Мужчине назначили обязательные работы
Вадим Бегун
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Тюменский альфонс не платит алименты своим детям. Фото - pixabay.com.Тюменский альфонс не платит алименты своим детям. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени семеро мужчин, задолжавшие своим детям денежные отчисления, были привлечены к ответственности. Не платят они по разным причинам: кто-то живет родителями, а некоторые хорошо уселись на шее новой супруги.

– 29-летний тюменец так и пояснил, что после развода живет с родителями, не работает, поэтому и не платит алименты двум детям. Долг уже составляет порядка 700 тысяч рублей. Кстати, молодой человек скрывался от судебного пристава-исполнителя, и судья назначил ему 30 часов обязательных работ. После отбывания наказания он все равно должен погасить долг, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

По информации ведомства, у другого мужчины есть также двое детей, которые после развода остались с бывшей супругой. Его долг перед детьми составил 300 тысяч рублей. Он заявил, что женат снова, не работает, и вообще живет за счет жены, которая, конечно, за него платить не будет. Ему также придется отработать назначенное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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