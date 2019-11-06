2019-11-06T09:09:55+03:00
Происшествия

В Тюмени вынесен приговор налетчикам на ювелирные магазины

Мужчинам назначили долгие сроки
Вадим Бегун
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В Тюмени вынесен приговор налетчикам на ювелирные магазины. Фото - pixabay.com.В Тюмени вынесен приговор налетчикам на ювелирные магазины. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор трем мужчинам, которые почти год грабили ювелирные магазины. Их «доход» составил более десяти миллионов рублей.

– Уроженец ХМАО занимался в Ноябрьске (ЯНАО) бизнесом. Когда дела у него не пошли и скопились большие долги, он переехал в Тюмень, где позже решил организовать разбой на ювелирный магазин. Мужчина взял себе в напарники 30-летнего знакомого, который когда-то арендовал у него помещение под автомойку. Тот в свою очередь привлек 26-летнего работника автомойки и еще одного мужчину, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В июне 2015 года четверо злоумышленников ограбили ювелирный магазин на улице Малыгина. Похищенное, которое хозяйка оценила в шесть миллионов рублей, злодеи сбыли в Екатеринбурге. Уже там мужчины обворовали еще один ювелирный магазин, склад с компьютерной техникой и банкомат. Также они совершили разбой на ювелирный магазин в Перми. Общая сумма похищенного составила более 10 миллионов рублей.

После неудачного разбоя на банкомат в Екатеринбурге мужчины были задержаны. Троих фигурантов этапировали в Тюмень. Организатор разбоя получил 18 лет тюрьмы, его сообщники – 11 лет 8 месяцев и 19 лет 10 месяцев. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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